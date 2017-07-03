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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات
البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

2017-07-03 15:18:29
أ ش أ

هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها اليوم الاثنين على نحو جماعي مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأفراد المحليين،بفعل تزايد المخاوف على الصعيدين الإقليمي والمحلي وتأثرالأوضاع الاقتصادية.
وخسر راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات اليوم عند مستوى 1ر694 مليار جنيه،وسط تعاملات بلغت نحو6ر542 مليون جنيه.
وانخفض المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 44ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 52ر13427 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 31ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 83ر654 نقطة ،شملت الانخفاضات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 29ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 01ر1515 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن عدم وجود أية أنباء جديدة والمخاوف من اتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد لأسعار الفائدة الخميس المقبل ألقى بظلاله على أداء السوق خلال تعاملات اليوم، فضلا عن الارتباط النفسي بين مؤشرات أسعار الأسهم وتحركات سعر صرف الدولار بالسوق حيث عادة ما تتراجع الأسهم مع تراجع الدولار بالسوق في الفترة الأخير.

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