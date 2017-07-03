فازت شركة “QNAP” على جائزة VAR Choice of Channel الشرق الأوسط المرموقة لعام 2017 كأفضل علامة تجارية في العام لوحدات التخزين الشبكي لمؤسسات الأعمال.

وفي كل عام، ينتقي أعضاء الفرع الشركات المكرمة بناءً على دراسة متأنية وموضوعية. وتمثل الجوائز تقديراً لأفضل شركات التكنولوجيا والتوزيع في منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على التزامها بتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للعملاء والشركاء.

وقالت منتهى مديرة مبيعات منطقة الشرق الأوسط بشركة QNAP، ”إنه لشرف كبير أن تحظى QNAP بهذا التقدير من الفريق التحريري لجوائز VAR Choice of Channel لأفضل علامة تجارية في العام لوحدات التخزين الشبكي لمؤسسات الأعمال“. وأضاف موضحاً ”تمثل هذه الجائزة تقديراً للجودة والأداء اللذين توفرها وحدات التخزين الشبكي من فئة الأعمال، وسنواصل تقديم المزيد من حلول التخزين الشبكي لمؤسسات الأعمال التي يمكن الاعتماد عليها في أسواق الشرق الأوسط“.

و تهدف شركه QNAP Systems, Inc. الرائدة فى تقديم أجهزة شبكات نوعية إلى تقديم عروض شاملة من حلول وحدات التخزين الشبكي (NAS) ومسجلات الفيديو الشبكية (NVR) المتطورة التي تتسم بسهولة الاستخدام، ومتانة التشغيل، وسعة التخزين العالية، والاعتمادية الجديرة بالثقة.

وتدمج QNAP بين التقنيات والتصاميم للخروج بمنتجات نوعية تعمل بفاعلية على تحسين كفاءة العمل في مجال مشاركة الملفات، والتطبيقات الظاهرية، وإدارة التخزين والمراقبة في بيئات العمل، فضلاً عن إثراء عالم الترفيه المنزلي من خلال مركز الوسائط المتعددة الذي يحقق للمستخدم تجربة ممتعة. وتقدم شركة QNAP، التي يقع مقرها الرئيسي في تايبي، حلولاً للأسواق العالمية عنوانها الابتكار المستمر.