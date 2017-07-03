دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كلا من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الانتهاء من إعداد كارت ذكي لكل مواطن.

وقال عبد العال –في جلسة المجلس اليوم وتعقيبا على مطالبة النائب مجدي مرشد بتوحيد المنافذ الصحية ووجود كارت لكل مواطن- “آن الأوان لأن يتم التعامل بكارت ذكي للمواطن مع كل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في ترشيد الانفاق في كل المجالات”.

من جهته، قال الدكتور مجدي مرشد عضو إئتلاف “دعم مصر” بمجلس النواب ” نحن بحاجة إلى توحيد جميع المنافذ الصحية في هيئة واحدة تقدم هذه الخدمة وجهاز رقابي واحد لهذه المنظومة قبل الشروع في تنفيذ الحلم الذي يراودنا منذ عام 1964 وهو قانون للتأمين الصحي الشامل”.

وأضاف مرشد “هناك تصور من الإئتلاف (دعم مصر) بهذا الشأن لنهضة هذه المنظومة الصحية، ولدينا خبرات في البرلمان، وسنقدم تصورنا الذي نأمل أن يلقى قبول الحكومة”.