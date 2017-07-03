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اتحاد الكرة ينقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى ستاد برج العرب
وزير الرياضة يتفقد إستاد برج العرب قبل مباراة مصر وغانا‎

اتحاد الكرة ينقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى ستاد برج العرب

2017-07-03 15:12:57
محيط: أ. ش. أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في ستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد بتروسبورت وذلك يوم الخميس 6 يوليو الجاري في تمام الساعة السابعة مساء.
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد أجرى اتصالات هاتفية مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، خلال الساعات القليلة الماضية لمطالبته بتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، بملعب برج العرب ضمن الأسبوع الـ33 للدوري

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