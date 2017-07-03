قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض اللاعبين للتدريبات في السابعة مساء غد الثلاثاء بعد العودة من زيمبابوي مساء اليوم.

وواجه الزمالك فريق كابس بطل زيمبابوي أمس في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد أدى لاعبو الزمالك صلاتي الظهر والعصر في مطار هراري بزيمبابوي قبل مغادرتها بعد خوض مباراة كابس يوانيتد أمس فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.