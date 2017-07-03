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مساعد وزير الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائقين المخالفين
اللواء ناصر العبد

مساعد وزير الداخلية: اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائقين المخالفين

2017-07-03 17:54:23


قاد اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد جولات ميدانية بمواقف السيارات بمحافظتي الفيوم والمنيا، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.
وشدد مساعد وزير الداخلية على السائقين بعدم تحصيل أجرة أكثر من التعريفة المقررة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من السائقين.
والتقى اللواء ناصر عددًا من المواطنين بمواقف السيارات، مشددًا عليهم بعدم سداد أكثر من الأجرة المقررة والإبلاغ عن السائقين المخالفين.
وَتفقد مساعد وزير الداخلية عددًا من المواقع الشرطية والارتكازات الأمنية فى الشوارع للتأكد من الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين، منبهًا على حسن معاملة المواطنين.
ونبه على تأمين الطرق المؤدية إلى بحيرة قارون فى الفيوم فى ظل زحف المواطنين إليها تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة.

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