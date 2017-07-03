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خبراء التغذية : رقائق الخضراوات تحتوى على كميات أعلى من الدهون المشبعة من رقائق البطاطس المقلية
بطاطس مقليه

خبراء التغذية : رقائق الخضراوات تحتوى على كميات أعلى من الدهون المشبعة من رقائق البطاطس المقلية

2017-07-03 15:06:14

حذر خبراء لتغذية أمريكيون من اعتبار رقائق الخضراوات المصنوعة من (البطاطا الحلوة، البنجر، والجزر) خيارا صحيا للوجبات الخفيفة بين الوجبات، وأكدوا احتواءها على مستويات أعلى من الدهون المشبعة والملح، قد تفوق رقائق البطاطس المقلية، تسهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم.

وحذر الخبراء من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة لدورها السلبي في رفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يعد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وكشفت أبحاث طبية أجرتها خبيرة التغذية الأمريكية، شارلوت سيتلينج، في جامعة نيويورك، أن رقائق الخضراوات أسوأ الاختيارات الصحية، مقارنة بالرقائق المقلية التقليدية، موضحة أن القلق ينبع من اعتقاد الكثيرين كون هذه الرقائق خيارا صحيا عن رقائق البطاطس المقلية، وهو اعتقاد خاطئ.

وشددت سيتلينج على احتواء رقائق الخضراوات على كميات أعلى من الدهون المشبعة والملح، موضحة أن بعض العلامات التجارية قد تتخطى كافة الضوابط الصحية الموضوعة فيما يتعلق بنسب الدهون المشبعة والأملاح الواجب عدم تخطيها، موضحة أن كيسا نموذجيا من رقائق الخضار يمكن أن يحتوي على ثلثي قيمته من الخضار أما الباقي يتألف من الملح والدهون المشبعة، فضلاً عن ارتفاع محتوى الدهون في كل عبوة يتخطى الكميات الواجب تناولها بالنسبة للوجبة الخفيفة، لتصبح خيارا غير صحي.

وتشير الدراسة إلى أن كيسا من رقائق الخضراوات يحتوى على 14.3 جرام من الدهون المشبعة، في حين تحتوي قطعة شيكولاته بالكراميل على 8.6 جرام فقط من الدهون المشبعة.

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