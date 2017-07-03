بحث جديد: اقتناء جرو يمكن أن يجعل العلاقة الزوجية أكثر سعادة2017-07-03 14:58:53
نشرت مجلة “سايكولوجيكال ساينس” بحثاً جديداً حول إمكانية استفادة الأزواج من خلق روابط ذهنية بين الأشياء التي تبعث السعادة بطبيعتها، مثل الجراء الصغيرة، وبين وشركائهم.
وقامت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بتمويل الدراسة جزئيا؛ لمساعدة الأسر التي تتعامل مع انفصال الأزواج لفترة طويلة نتيجة نشر القوات خارج حدود الولايات المتحدة.
وقام جايمس ماكنولتي وزملاؤه، بجامعة فلوريدا الأمريكية، بهذا البحث لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحسين مشاعر الأزواج تجاه شركائهم باستخدام النظرية التقليدية للاستجابة الشرطية، وركزوا على تصورات الأزواج حول شركائهم في الحياة، واختبار ما إذا كان ربط تلك التصورات بصور إيجابية وسعيدة، مثل صورهم مع الجراء الصغيرة، قد يؤدي في الواقع إلى تغيير مشاعرهم نحو علاقاتهم الزوجية.
وشارك في هذه الدراسة، ما يقرب من 150 شخص من المتزوجين في سن الأربعين سنة أو أقل؛ وقام الباحثون بعرض 225 صورة على شاشة الكمبيوتر كل بضعة أيام لمدة ستة أسابيع، وشهدت المجموعة التجريبية - نصف عدد عينة البحث - صورا إيجابية لشركائهم؛ مثل صور لهم وهم يحتضنون جراء لطيفة أو يلعبون معها، بينما شهد النصف الآخر للأزواج، صورا محايدة لشركائهم.. واهتم الباحثون بمقارنة اختلاف مشاعر المشاركين في التجربة في إطار الظروف التجريبية فيما يتعلق برضائهم عن علاقاتهم الزوجية.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين رأوا صور شركائهم مقترنة بصور إيجابية أظهروا في وقت لاحق ردود فعل تلقائية أكثر إيجابية تجاه شركاء حياتهم، كما سجلوا مزيدا من التحسن فيما يتعلق برضاهم عن حياتهم الزوجية بشكل عام على مدى فترة الدراسة مقارنة بالمجموعة الأخرى.
وأرجعت الدراسة وضع الكثير من الأشخاص صور للحظات سعيدة مع شركائهم على مكاتبهم إلى النتائج التي توصلت لها، ولكن دون التقليل من أهمية التفاعل بين الأزواج في العلاقات؛ حيث أن التفاعل الديناميكي بين الزوجين يلعب دورا كبيرا في تحديد تصورات كل طرف عن شريك حياته.
وانتهى رئيس فريق البحث، إلى أنه من المفيد معرفة أن الربط الذهني بين شريك الحياة والمفاهيم الإيجابية يمكن أن يساعد في ردود الفعل التلقائية لدى الأزواج، ويمكن استخدام نتائج البحث كأداة جديدة لمستشاري العلاقات الزوجية.
يذكر أن الدراسة ساعدت وزارة الدفاع الأمريكية في مواجهة التحديات التي تقابل الأزواج العسكريين وأسرهم.
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
البورصة المصرية تنتهي من إعداد الإصدار الثاني لدليل اجراءات وقواعد التداولMon, 03 Jul 2017 09:39:46 GMT
-
"هآرتس" : إسرائيل تبني ألفي وحدة جديدة بالقدس الشرقية
قالت صحيفة “هارتس” إن بلدية القدس ستصدق خلال الأسبوعين المقبلين على بناء نحو ألفي وحدة سكنية في مستوطنات تقع شرق القدس الشرقية، تعدها إسرائيل جزءا من مساحة ...Mon, 03 Jul 2017 09:12:42 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
طارق شوقي : نظام تعليم جديد سيكون جاهزًا من خريف 2018
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار حاليًا العمل على تصميم “نظام تعليم جديد” يبدأ من “الطفولة المبكرة”. وأوضح الوزير، في ...Mon, 03 Jul 2017 08:04:04 GMT
-
الصحة العالمية تعلن عن بدء تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا وهو أحد أكثر الأمراض فتكا فى المناطق الاستوائية.. وقد أودى بحياة 429 ألف شخص فى العالم خلال عام 2014 ...Mon, 03 Jul 2017 07:30:10 GMT
-
مصدر أمنى: مخاطبة الانتربول الدولى مجددا لضبط عناصر الاخوان الهاربة فى قطر وتركيا
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن انتربول القاهرة، سيرسل مجددا الى الانتربول الدولى، قائمة بأسماء عناصر تنظيم الاخوان الارهابى، الهاربين فى قطر ...Mon, 03 Jul 2017 08:02:56 GMT
-
بحث جديد: اقتناء جرو يمكن أن يجعل العلاقة الزوجية أكثر سعادة
نشرت مجلة “سايكولوجيكال ساينس” بحثاً جديداً حول إمكانية استفادة الأزواج من خلق روابط ذهنية بين الأشياء التي تبعث السعادة بطبيعتها، مثل الجراء الصغيرة، وبين ...Mon, 03 Jul 2017 13:06:25 GMT
-
الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية أبريل
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه ...Mon, 03 Jul 2017 11:51:44 GMT