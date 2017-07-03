نشرت مجلة “سايكولوجيكال ساينس” بحثاً جديداً حول إمكانية استفادة الأزواج من خلق روابط ذهنية بين الأشياء التي تبعث السعادة بطبيعتها، مثل الجراء الصغيرة، وبين وشركائهم.

وقامت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” بتمويل الدراسة جزئيا؛ لمساعدة الأسر التي تتعامل مع انفصال الأزواج لفترة طويلة نتيجة نشر القوات خارج حدود الولايات المتحدة.

وقام جايمس ماكنولتي وزملاؤه، بجامعة فلوريدا الأمريكية، بهذا البحث لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحسين مشاعر الأزواج تجاه شركائهم باستخدام النظرية التقليدية للاستجابة الشرطية، وركزوا على تصورات الأزواج حول شركائهم في الحياة، واختبار ما إذا كان ربط تلك التصورات بصور إيجابية وسعيدة، مثل صورهم مع الجراء الصغيرة، قد يؤدي في الواقع إلى تغيير مشاعرهم نحو علاقاتهم الزوجية.

وشارك في هذه الدراسة، ما يقرب من 150 شخص من المتزوجين في سن الأربعين سنة أو أقل؛ وقام الباحثون بعرض 225 صورة على شاشة الكمبيوتر كل بضعة أيام لمدة ستة أسابيع، وشهدت المجموعة التجريبية - نصف عدد عينة البحث - صورا إيجابية لشركائهم؛ مثل صور لهم وهم يحتضنون جراء لطيفة أو يلعبون معها، بينما شهد النصف الآخر للأزواج، صورا محايدة لشركائهم.. واهتم الباحثون بمقارنة اختلاف مشاعر المشاركين في التجربة في إطار الظروف التجريبية فيما يتعلق برضائهم عن علاقاتهم الزوجية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين رأوا صور شركائهم مقترنة بصور إيجابية أظهروا في وقت لاحق ردود فعل تلقائية أكثر إيجابية تجاه شركاء حياتهم، كما سجلوا مزيدا من التحسن فيما يتعلق برضاهم عن حياتهم الزوجية بشكل عام على مدى فترة الدراسة مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وأرجعت الدراسة وضع الكثير من الأشخاص صور للحظات سعيدة مع شركائهم على مكاتبهم إلى النتائج التي توصلت لها، ولكن دون التقليل من أهمية التفاعل بين الأزواج في العلاقات؛ حيث أن التفاعل الديناميكي بين الزوجين يلعب دورا كبيرا في تحديد تصورات كل طرف عن شريك حياته.

وانتهى رئيس فريق البحث، إلى أنه من المفيد معرفة أن الربط الذهني بين شريك الحياة والمفاهيم الإيجابية يمكن أن يساعد في ردود الفعل التلقائية لدى الأزواج، ويمكن استخدام نتائج البحث كأداة جديدة لمستشاري العلاقات الزوجية.

يذكر أن الدراسة ساعدت وزارة الدفاع الأمريكية في مواجهة التحديات التي تقابل الأزواج العسكريين وأسرهم.