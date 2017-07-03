أطلقت كلية الدراسات الدينية في جامعة “برن” السويسرية، في يوليو الجاري، مركزا هو الأول من نوعه في البلاد لتأهيل الاشخاص الراغبين في تقديم الرعاية الدينية والروحية للمسلمين، سواء في المستشفيات أو مراكز استقبال اللاجئين أو السجون.

وذكرت الجامعة في إعلان تدشين المركز أن المبادرة “تأتي في سياق التعامل مع زيادة إعداد المسلمين سواء بين المقيمين أو ملتمسي حق اللجوء والذين تتزايد أيضا احتياجاتهم الى الرعاية الدينية”.

وأشارت الجامعة إلى أن السلطات السويسرية، لاحظت أهمية الدين في حياة المسلمين مما يطرح الكثير من التساؤلات بينهم حول كيفية التعامل مع المجتمع في سويسرا إضافة إلى كيفية تعامل السلطات مع متطلبات المسلمين وتفهم دوافعها وخلفياتها.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن الدورة تتكون من فصلين دراسيين كاملين يبدأ الأول منهما في شهر أغسطس المقبل.

وتقدم الدورة صورة عن الخلفيات السياسية في الدول التي ينحدر منها اللاجئون المسلمون، فضلا عن كيفية التعامل معهم نفسيا في المسائل الدينية، أثناء تقديم الدعم الصحي والمعنوي لهم.

ويستفيد المهتمون بالعمل في هذا المجال، من تدريبات في أسس ومبادئ الرعاية الدينية وإدارة الحوار مع المسلمين الباحثين عن هذا النوع من الرعاية للوصول الى الاحتياجات الحقيقية للشخص المعني وأسرته وكيفية التعامل معها.