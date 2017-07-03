 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 03:42 مساءً
روابط سريعة
إنشاء أول مركز سويسري للتدريب على "رعاية المسلمين"
مسجد في فرنسا‎

إنشاء أول مركز سويسري للتدريب على "رعاية المسلمين"

2017-07-03 15:01:49
متابعات

أطلقت كلية الدراسات الدينية في جامعة “برن” السويسرية، في يوليو الجاري، مركزا هو الأول من نوعه في البلاد لتأهيل الاشخاص الراغبين في تقديم الرعاية الدينية والروحية للمسلمين، سواء في المستشفيات أو مراكز استقبال اللاجئين أو السجون.

وذكرت الجامعة في إعلان تدشين المركز أن المبادرة “تأتي في سياق التعامل مع زيادة إعداد المسلمين سواء بين المقيمين أو ملتمسي حق اللجوء والذين تتزايد أيضا احتياجاتهم الى الرعاية الدينية”.

وأشارت الجامعة إلى أن السلطات السويسرية، لاحظت أهمية الدين في حياة المسلمين مما يطرح الكثير من التساؤلات بينهم حول كيفية التعامل مع المجتمع في سويسرا إضافة إلى كيفية تعامل السلطات مع متطلبات المسلمين وتفهم دوافعها وخلفياتها.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فإن الدورة تتكون من فصلين دراسيين كاملين يبدأ الأول منهما في شهر أغسطس المقبل.

وتقدم الدورة صورة عن الخلفيات السياسية في الدول التي ينحدر منها اللاجئون المسلمون، فضلا عن كيفية التعامل معهم نفسيا في المسائل الدينية، أثناء تقديم الدعم الصحي والمعنوي لهم.

ويستفيد المهتمون بالعمل في هذا المجال، من تدريبات في أسس ومبادئ الرعاية الدينية وإدارة الحوار مع المسلمين الباحثين عن هذا النوع من الرعاية للوصول الى الاحتياجات الحقيقية للشخص المعني وأسرته وكيفية التعامل معها.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3