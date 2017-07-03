7 نصائح لجهاز تكييفك فى الصيف2017-07-03 14:59:52
هناك بعض النصائح البسيطة التي تمنحك عمرا أطول لجهاز التكييف ، ويمكن ببساطة الالتزام باتباعها وهي:
1- أن يكون لديك عقد صيانة يتضمن جولات دورية من قبل شركات الصيانة المتخصصة لفحص الأجهزة صيفًا وشتاءً وعدم الانتظار حتى حدوث أعطال.
2- تأكد من توصيل التيار الكهربي في المنزل بالطريقة السليمة، حتى لا يزداد التحميل على التيار الكهربي فتحدث أعطال كهربية، وبالتالي تلف للكمبرسور.
3- لا تترك الجهاز يعمل ليلا بشكل متواصل، الأفضل أن يتم فصله من آن لآخر، حتى لا يسخن الكمبرسور، وإذا كان الجهاز حديثًا فسيقوم بفصل الكهرباء تلقائيا عن طريق (الأوفرلود) ليبرد الكمبرسور.
4- عند حدوث عطل يحتاج لقطع غيار بديلة، تأكد من أن القطع التي يقوم عامل الصيانة بتركيبها أصلية، ومن نفس الشركة التي تم شراء الجهاز منها؛ لأن قطع الغيار الأصلية هي المعمرة، أما المقلدة فضررها مضاعف نتيجة تكرار الأعطال وزيادة التكلفة.
5- تأكد من نوع غاز الفريون الذي يشحن به جهازك إذا اضطررت لذلك، فالفريون هو أساس عمل الجهاز، ولا يوجد عمر افتراضي له، وإذا كان الجهاز يعمل بشكل جيد وبكفاءة عالية فإنه لا يحتاج إلى إعادة شحن، وأهم أنواعه هي:
– إنجليزي وهو الأفضل.
- هولندي يعتبر من الأنواع الجيدة.
- صيني رخيص السعر لكن جودته غير مرتفعة.
6- تأكد قبل التركيب من أصالة أجزاء ومكونات جهاز التكييف لأن بعض البائعين الغير متخصصين يقومون باستبدال مواسير التكييف النحاس الأصلية بمواسير ألمونيوم أرخص سعرا ولكنها سرعان ما تتآكل ولا تتحمل قوة غاز الفريون لذلك يفضل الشراء من التوكيلات والشركات المعتمدة ولا تغتر بتخفيض مائة جنيه مثلا عند الشراء تتسبب لك لاحقا فى أعطال تكلفك الكثير والكثير
7- إذا أردت تركيب جهاز جديد، يجب أن تتأكد من عدم وضع الجزء الخارجي لجهاز التبريد بجوار جزء خارجي لجهاز آخر، واحرص ألا يكون خلفه مباشرة حائط؛ لأن حرارة الجو مع حرارة الكمبرسور يتسببان في تلف الجهاز حتى إن كان حديثًا.
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
البورصة المصرية تنتهي من إعداد الإصدار الثاني لدليل اجراءات وقواعد التداولMon, 03 Jul 2017 09:39:46 GMT
-
"هآرتس" : إسرائيل تبني ألفي وحدة جديدة بالقدس الشرقية
قالت صحيفة “هارتس” إن بلدية القدس ستصدق خلال الأسبوعين المقبلين على بناء نحو ألفي وحدة سكنية في مستوطنات تقع شرق القدس الشرقية، تعدها إسرائيل جزءا من مساحة ...Mon, 03 Jul 2017 09:12:42 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
طارق شوقي : نظام تعليم جديد سيكون جاهزًا من خريف 2018
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار حاليًا العمل على تصميم “نظام تعليم جديد” يبدأ من “الطفولة المبكرة”. وأوضح الوزير، في ...Mon, 03 Jul 2017 08:04:04 GMT
-
الصحة العالمية تعلن عن بدء تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا وهو أحد أكثر الأمراض فتكا فى المناطق الاستوائية.. وقد أودى بحياة 429 ألف شخص فى العالم خلال عام 2014 ...Mon, 03 Jul 2017 07:30:10 GMT
-
مصدر أمنى: مخاطبة الانتربول الدولى مجددا لضبط عناصر الاخوان الهاربة فى قطر وتركيا
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن انتربول القاهرة، سيرسل مجددا الى الانتربول الدولى، قائمة بأسماء عناصر تنظيم الاخوان الارهابى، الهاربين فى قطر ...Mon, 03 Jul 2017 08:02:56 GMT
-
بحث جديد: اقتناء جرو يمكن أن يجعل العلاقة الزوجية أكثر سعادة
نشرت مجلة “سايكولوجيكال ساينس” بحثاً جديداً حول إمكانية استفادة الأزواج من خلق روابط ذهنية بين الأشياء التي تبعث السعادة بطبيعتها، مثل الجراء الصغيرة، وبين ...Mon, 03 Jul 2017 13:06:25 GMT
-
الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية أبريل
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه ...Mon, 03 Jul 2017 11:51:44 GMT