هناك بعض النصائح البسيطة التي تمنحك عمرا أطول لجهاز التكييف ، ويمكن ببساطة الالتزام باتباعها وهي:

1- أن يكون لديك عقد صيانة يتضمن جولات دورية من قبل شركات الصيانة المتخصصة لفحص الأجهزة صيفًا وشتاءً وعدم الانتظار حتى حدوث أعطال.

2- تأكد من توصيل التيار الكهربي في المنزل بالطريقة السليمة، حتى لا يزداد التحميل على التيار الكهربي فتحدث أعطال كهربية، وبالتالي تلف للكمبرسور.

3- لا تترك الجهاز يعمل ليلا بشكل متواصل، الأفضل أن يتم فصله من آن لآخر، حتى لا يسخن الكمبرسور، وإذا كان الجهاز حديثًا فسيقوم بفصل الكهرباء تلقائيا عن طريق (الأوفرلود) ليبرد الكمبرسور.

4- عند حدوث عطل يحتاج لقطع غيار بديلة، تأكد من أن القطع التي يقوم عامل الصيانة بتركيبها أصلية، ومن نفس الشركة التي تم شراء الجهاز منها؛ لأن قطع الغيار الأصلية هي المعمرة، أما المقلدة فضررها مضاعف نتيجة تكرار الأعطال وزيادة التكلفة.

5- تأكد من نوع غاز الفريون الذي يشحن به جهازك إذا اضطررت لذلك، فالفريون هو أساس عمل الجهاز، ولا يوجد عمر افتراضي له، وإذا كان الجهاز يعمل بشكل جيد وبكفاءة عالية فإنه لا يحتاج إلى إعادة شحن، وأهم أنواعه هي:

– إنجليزي وهو الأفضل.

- هولندي يعتبر من الأنواع الجيدة.

- صيني رخيص السعر لكن جودته غير مرتفعة.

6- تأكد قبل التركيب من أصالة أجزاء ومكونات جهاز التكييف لأن بعض البائعين الغير متخصصين يقومون باستبدال مواسير التكييف النحاس الأصلية بمواسير ألمونيوم أرخص سعرا ولكنها سرعان ما تتآكل ولا تتحمل قوة غاز الفريون لذلك يفضل الشراء من التوكيلات والشركات المعتمدة ولا تغتر بتخفيض مائة جنيه مثلا عند الشراء تتسبب لك لاحقا فى أعطال تكلفك الكثير والكثير

7- إذا أردت تركيب جهاز جديد، يجب أن تتأكد من عدم وضع الجزء الخارجي لجهاز التبريد بجوار جزء خارجي لجهاز آخر، واحرص ألا يكون خلفه مباشرة حائط؛ لأن حرارة الجو مع حرارة الكمبرسور يتسببان في تلف الجهاز حتى إن كان حديثًا.