رئيس تركمانستان: العمل متواصل في مشروع خط أنابيب الغاز بأفغانستان2017-07-03 14:54:03
اعلن الرئيس التركمانستاني، قربان قولي بردي محمدوف، أن الأطراف المشاركة في مشروع خط أنابيب غاز ” تابي” (تركمانستان، أفغانستان، باكستان، الهند) ستواصل العمل على مد أنبوب الغاز على أراضي أفعانستان.
وقال بردي محمدوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات مع نظيره الأفغاني محمد أشرف غاني، حسبما أفادت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الاثنين، ” إن تركمانستان تقوم في الوقت الحاضر ببناء خط الأنابيب هذا على أراضيها، وتعمل الأطراف المشاركة معا لحل المسائل الفنية المتعلقة بمواصلة بنائه على أراضي أفغانستان”.
من جانبه، أعلن الرئيس الأفغاني أن شعب أفغانستان يؤمن بهذا المشروع ويدعمه، معبرا عن أمله في إنجازه..مضيفا” لقد أكدنا التزامنا بمشروع “تابي”، ونعتقد أن جميع الأطراف ستفي بالتزاماتها بموجب هذا المشروع”.
وبدأت كل من تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند في ديسمبر 2015 ببناء خط أنابيب للغاز، يبلغ طوله 1814 كيلومترا ويمتد على طول أراضيها ويمر عبر مدينتي هرات وقندهار في أفغانستان و كويتا ومولتان في باكستان،
وصولا إلى قرية فازيلكا على الحدود الباكستانية الهندية.
ووفقا للخبراء، فإن تنفيذ المشروع “تابي” سيسمح لتركمانستان بتنويع صادراتها من الغاز وتهدئة الأمور بين أفغانستان وباكستان والهند وتغطية الطلب المتزايد على موارد الوقود.
ويواجه مشروع “تابي” مخاطر أمنية كبيرة، بسبب الصراع الداخلي في أفغانستان، إذ يمر بمناطق تعتبر أكثر إشكالية من الناحية الأمنية.
يذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز ” تابي” سينقل الغاز التركماني من حقل “جالكينيش” في تركمانستان إلى المستهلكين في كل من أفغانستان والهند وباكستان.
ويعد حقل “جالكينيش” في الصحراء التركمانية أكبر حقل للغاز في تركمانستان، ومن المخطط أن تبلغ الطاقة التمريرية للمشروع 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وستصل أرباح أفغانستان عن ترانزيت الغاز عبر أراضيها إلى ما بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
-
إيفاد أول دفعة من الحجيج الإيرانيين أخر الشهر الجاري
أعلن ممثل ولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة الإيراني، حجة الإسلام قاضي عسكر، أنه سيتم إرسال أول دفعة من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة في الـ 31 من يوليو/تموز ...Mon, 03 Jul 2017 10:53:11 GMT
-
البورصة المصرية تنتهي من إعداد الإصدار الثاني لدليل اجراءات وقواعد التداولMon, 03 Jul 2017 09:39:46 GMT
-
"هآرتس" : إسرائيل تبني ألفي وحدة جديدة بالقدس الشرقية
قالت صحيفة “هارتس” إن بلدية القدس ستصدق خلال الأسبوعين المقبلين على بناء نحو ألفي وحدة سكنية في مستوطنات تقع شرق القدس الشرقية، تعدها إسرائيل جزءا من مساحة ...Mon, 03 Jul 2017 09:12:42 GMT
-
"تليجراف": شركات مونديال 2022 تخطط للانسحاب من قطر
كشف تقرير حديث لصحيفة “تليجراف” البريطانية، خطط شركات غربية كبرى تشيّد منشآت استعدادًا لكأس العالم 2022 في قطر، للخروج من الدولة. وقالت الصحيفة إن الشركات تنوي ...Mon, 03 Jul 2017 08:12:13 GMT
-
طارق شوقي : نظام تعليم جديد سيكون جاهزًا من خريف 2018
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار حاليًا العمل على تصميم “نظام تعليم جديد” يبدأ من “الطفولة المبكرة”. وأوضح الوزير، في ...Mon, 03 Jul 2017 08:04:04 GMT
-
الصحة العالمية تعلن عن بدء تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا وهو أحد أكثر الأمراض فتكا فى المناطق الاستوائية.. وقد أودى بحياة 429 ألف شخص فى العالم خلال عام 2014 ...Mon, 03 Jul 2017 07:30:10 GMT
-
مصدر أمنى: مخاطبة الانتربول الدولى مجددا لضبط عناصر الاخوان الهاربة فى قطر وتركيا
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن انتربول القاهرة، سيرسل مجددا الى الانتربول الدولى، قائمة بأسماء عناصر تنظيم الاخوان الارهابى، الهاربين فى قطر ...Mon, 03 Jul 2017 08:02:56 GMT
-
بحث جديد: اقتناء جرو يمكن أن يجعل العلاقة الزوجية أكثر سعادة
نشرت مجلة “سايكولوجيكال ساينس” بحثاً جديداً حول إمكانية استفادة الأزواج من خلق روابط ذهنية بين الأشياء التي تبعث السعادة بطبيعتها، مثل الجراء الصغيرة، وبين ...Mon, 03 Jul 2017 13:06:25 GMT
-
الرقابة المالية: 11.5 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية أبريل
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه ...Mon, 03 Jul 2017 11:51:44 GMT