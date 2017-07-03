يمثل 4 من المسؤولين السابقين في بنك “باركليز” البريطاني اليوم الاثنين أمام محكمة في لندن ؛ لمواجهة اتهامات بتلقي أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية.

وأوضحت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أنه بحسب الاتهامات فقد تلقى المصرف نحو 12 مليار جنيه استرليني من قطر ؛ لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.

وأضافت القناة أن المدير التنفيذي السابق لبنك “باركليز” جون فارلي من ضمن المسؤولين الأربعة الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر حيث تجرى أولى جلسات الاستماع.

وكانت قد وجهت إلى بنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه السابقين تهما بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طاريء للبنك من دولة قطر خلال الأزمة المالية ، وتأتي التهم التي وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة بعد خمس سنوات من التحقيق.