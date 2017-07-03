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رئيس الوزراء يصدر قرارين باعتبار أراضي منطقتي كفر صقر ومركز مطاي أرضا آثرية
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ـ اسوان‎

رئيس الوزراء يصدر قرارين باعتبار أراضي منطقتي كفر صقر ومركز مطاي أرضا آثرية

2017-07-03 15:04:15
أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1450 لسنة 2017، باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة شريط الهوي بناحية منطقة تل أبو عمران - كفر صقر محافظة الشرقية والواقعة ضمن القطعة 86 بحوض الشيخ عمران قسم أول نمرة 2 املاك اميرية والبالغ مساحتها 19 فدانا و3 قراريط و10 أسهم أرضا آثرية.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1459 لسنة 2017، ونشر بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم باعتبار الاراضي المملوكة للدولة بناحية عرب نجم مركز مطاي بمحافظة المنيا والبالغ مساحتها 58 فدانا و16 قيراطا و10 أسهم أرضا آثرية .

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