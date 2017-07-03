تطبيق أوليكس من التطبيقات التي يبحث عنها الكثير من الأفراد ، و يهتم بها العديد من الأفراد ، و يعتبر هذا التطبيق من أول التطبيقات التي يقوم الفرد بتحميلها علي هاتفه الذكي و الأجهزة اللوحية لمتابعة الكثير من الأغراض المختلفة .

ويمكن من خلال هذا التطبيق القيام بالبيع و الشراء بكل سهولة من خلال تطبيق من خلال شبكات الإنترنت ، و مع التواصل بالإنترنت ، يمكن الدخول علي هذا البرنامج و مشاهدة العديد من الأقسام المختلفة التي من خلالها يمكن شراء الكثير من الأشياء المستعملة أون لاين ، و القيام بعرض الكثير من الأغراض للبيع ايضا.

لذا يحرص أوليكس مصر على توفير بيانات مهمة عن سوق العقارات واتجاهاته، كجزء من التزامها بتوفير الشفافية في سوق العقارات، وذلك عبر المقارنة بين مدينتين كبيرتين في الشرق الأوسط، ألا وهما القاهرة ودبي. الأولى مدينة تاريخية مليئة بالحياة، والثانية نموذج لمدينة حديثة منظّمة، بحيث تهدف المقارنة إلى توفير بيانات ومؤشرات دالة للباحثين عن العقارات.

وتركز المقارنة على أهم بيانات أسعار العقارات سواء المعروضة للإيجار أو البيع، وتحديداً الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في القاهرة ودبي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المناطق المخصصة لذوي الدخل العالي في كلا المدينتين.

وتنمو المدن المصرية بسرعة بشكل عام، وذلك بمعدل نموّ سنوي ما بين ٢ إلى ٣٪ خلال العقود الماضية. وكنتيجة لذلك، يوجد حوالى مليون مواطن جديد يبحثون عن سكن كل ٨ شهور1. وتظهر بيانات أوليكس مصر لعام ٢٠١٦ أن أكثر المناطق التي تم البحث عنها في القاهرة كانت مدينة نصر، المعادي، الشيخ زايد، مصر الجديدة، والتجمع الخامس.

وقال ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر:”تمتلك مصر سوقاً ضخماً به الكثير من الإمكانيات للنمو ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضاً للمصريين المقيمين في دول مختلفة في المنطقة والمهتمين باستثمار أموالهم. ساهم تعويم الجنيه في زيادة الاستثمارات في العقارات السكنية، وهو ما يؤكد النتائج التي توصلنا إليها خلال دراسة أجريناها بمناسبة معرض سيتي سكيب مصر ٢٠١٧، حيث لاحظنا زيادة الزوار من الخليج بنسبة ٥١٪.”

ويعد مؤشر تكلفة المعيشة في دبي أعلى من مصر بنسبة ١٨٦,١٥٪، حيث تحتل دبي المركز الـ١٩٦ من بين ٥١٧ مدينة في العالم بمؤشر ٧٢,٦١ نقطة. أما القوة الشرائية في القاهرة، فهي أقل من دبي بنسبة ٧٦,٩٢٪، إذ تُسجّل ٢٥,٣٧2 نقطة على مؤشر تكلفة المعيشة، وتأتي في المرتبة الـ٥١١.

وشهد العام الماضي تغيرات اقتصادية جوهرية بسبب عدم استقرار العملة في مصر. كما شهد السوق تغيراً في اختيارات المستخدمين الذين تحوّلوا من الاعتماد على السماسرة حين يبحثون عن عقار للشراء أو التأجير، إلى الاتجاه أكثر نحو استخدام أوليكس للعقارات في مصر، حيث يحصلون على فرصة لمراقبة أسعار السوق بشكل عام. وبالتالي يتمكنون من اتخاذ القرار الصحيح حين يقومون بالشراء أو التأجير، حيث أنّ قرارهم يكون بناءً على دراسة متأنية وواعية للسوق والمقارانات العديدة التي يمكن عقدها على أوليكس، ولهذا يقضى المستخدم في المتوسط ١٤ دقيقة على أوليكس للعقارات في كل زيارة.

وقد سجلت أوليكس للعقارات ٣,٤ مليون زيارة في الشهر في المتوسّط في ٢٠١٦، ومن الجدير بالذكر أنّ كل زائر مصري قام بزيارة أوليكس للعقارات ٤ مرات في الشهر في ٢٠١٦. وبذلك يكون المصريون أمضوا أكثر من ٦٣ مليون دقيقة على أوليكس للعقارات في ٢٠١٦.

وأعلنت أوليكس مصر مؤخراً عن إطلاقها الرسمي لقسم ستوريا “Storia” الجديد، المُخصص لأهم العقارات في المناطق المميزة فى مصر، ويتوفر على تطبيق الموبايل والموقع الإلكتروني. يُفيد القسم الجديد (بشكل مباشر) كلاً من المطورين وشركات التسويق والمستخدمين الذين يرغبون في شراء أو بيع أو تأجير عقار في المناطق المتميّزة. يتضمن Storia عقارات في كلٍ من: القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والتجمع الأول، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، والعلمين، والعين السخنة، والزمالك. بالإضافة إلى ذلك، يضمّ هذا القسم جميع أنواع الوحدات السكنية، من الستوديو، الشقق، الدوبلكس، التاون هاوس، البنتهاوس، والفيلات الكبيرة.