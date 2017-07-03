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رئيس مجلس النواب: فض دور الانعقاد الحالي نهاية الأسبوع الجاري
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال

رئيس مجلس النواب: فض دور الانعقاد الحالي نهاية الأسبوع الجاري

2017-07-03 14:36:00
أ ش أ

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن دور الانعقاد الحالي للمجلس سيتم رفعه نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن المجلس سيعقد جلساته العامة على مدار ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء المقبل ليتم بعدها فض دور الانعقاد الحالي للمجلس .

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