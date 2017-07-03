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الأهلي يدرس البقاء في الإسكندرية عقب لقاء المصري استعدادا للقطن الكاميروني
النادي الاهلي

الأهلي يدرس البقاء في الإسكندرية عقب لقاء المصري استعدادا للقطن الكاميروني

2017-07-03 13:48:07
محيط: أ. ش. أ

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، استمرار الفريق في الإسكندرية عقب مواجهة المصري، استعدادا لمباراة القطن الكاميروني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، عقب المران المسائي، استعدادا للقاء المصري، المقرر له مساء غد، ضمن الجولة الـ33 بمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق قد عاد إلى القاهرة، فجر اليوم، عقب لقاء زاناكو الزامبي الذي أقيم يوم السبت الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم، في تمام السادسة مساء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء، أمام المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقرر حسام البدري، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين الذين شاركوا في مباراة زاناكو الأخيرة راحة سلبية من التدريبات اليوم، فيما يتدرب اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة، والمجموعة التي لم تسافر مع الفريق.

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