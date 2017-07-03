أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 7.2 مليار جنيه فى حين كانت 5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 44%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 87% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2016.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من هذا العام بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 15% فالحوادث بنسبة 10%.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة فى أول خمسة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 78 صندوق وشطب 3 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 5 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.