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بالفيديو.. وزير السياحة: حركة السياحة في مصر تتعافى
وزير السياحة يحيى راشد‎

بالفيديو.. وزير السياحة: حركة السياحة في مصر تتعافى

2017-07-03 13:29:46

أكد الدكتور يحي راشد وزير السياحة، أن حركة السياحة بدأت في استعادة قوتها، على رغم أن مصر عانت خلال عام 2016 من حوادث إرهابية كثيرة.
وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن وزارة السياحة وضعت آليات ممتازة لدعم السوق العربي، منها التأشيرة للمقيمين في دول الخليج والمغرب العربي، مشيراً إلى أن هناك زيادة كبيرة في حركة السياحة العربية.
وأشار إلى أن السياحة حققت معدلات عالية جداً وساعدت في وصول معدل النمو إلى 4%، معرباً عن أمله أن تستعيد السياحة ما فقدته خلال السنوات الماضية.

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