قضت الدائرة 14إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد لـ 55 متهما 15 عام ، والزامهم بدفع 340 ألف جنيه ، قيمة التلفيات و10 ألاف جنيه للمدعى بالحق المدنى، والحبس 5 سنوات لـ 31 متهما ، فيما حصل 33 متهما على حكم بالبراءة فى اتهامهم باقتحام مركز شرطة أطفيح عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة أطفيح”.



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة.