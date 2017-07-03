مدرب منتخب السلة للشباب يكشف موقف بيبو وأسامة من مواجهة ألمانيا بالمونديال2017-07-03 13:35:05
كشف طارق خيري مدرب المنتخب المصري لكرة السلة للشباب (تحت 19 سنة) موقف الثنائي محمد أسامة وأحمد خلف “بيبو” بعد تعرضهما لالتواء في الكاحل خلال مباراتي بورتوريكو وليتوانيا على الترتيب في بطولة كأس العالم.
وقال طارق خيري - في تصريحات مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم -” إنه كان من الوارد أن يشارك محمد أسامة في مباراة ليتوانيا لمدة دقائق أمس، ولكن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ويخسر المنتخب جهود اللاعب في المباريات المقبلة ولكنه سيلحق بمباراة ألمانيا غدا”.
وأضاف” إن أحمد خلف بيبو سيقوم اليوم بجلسات علاجية من أجل تخفيف الورم الموجود في قدمه، من الوارد أن نريحه هو الآخر ولا ندفع به في آخر لقاءات الدور التمهيدي أمام ألمانيا”.
واعترف طارق خيري بتقديم اللاعبين لمستوى سيء أمام ليتوانيا بعد الخسارة بنتيجة 50-88 ، موضحا أن اللاعبين فقدوا التركيز أمام ليتوانيا في الفترة الثانية بينما كانت الفترة الرابعة أفضل ما قدموه اليوم داخل الملعب، مشددا على أن ذلك يعد أمرا طبيعيا عند ملاقاة وصيف أوروبا وأحد الفرق المرشحة للقب.
ونفى خيري وجود مباراة سهلة بالبطولة، مؤكدًا أن بورتوريكو اليوم كانت أفضل من ألمانيا في معظم فترات المباراة لكن لم تستطع الفوز ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا من أجل ملاقاة فريق أسهل نسبيا في دور الـ 16 من أجل الصعود إلى ربع النهائي وهو ما سيكون إنجازا حقيقيا إذا تحقق.
وبسؤال خيري عن تسلل للاعبين شعور بالخسارة من قبل المباراة بسبب تصريحاته بالأمس أن المباراة صعبة قال خيري “هل كان علي التصريح بأن المباراة سهلة وهي ليست كذلك؟، منتخب ليتوانيا من المرشحين للفوز باللقب، مشددا على أن تصريحه غير مبالغ فيه”.
وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 سنة في مجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي من 1 حتى 9 يوليو الجاري.
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