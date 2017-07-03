تبرّع محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، بـ 5 ملايين جنيه إلى عدد من دور الأيتام في المحافظة.

ورفض صلاح غازي والد اللاعب الإدلاء بأي تصريحات عن التبرع، قائلا: “التبرعات من الأعمال الخيرية التي لا يجب الإعلان عنها حتى لا نفقد ثوابها من الله تعالى”.

يذكر أن اللاعب “صلاح” قبل سفره إلى اليونان برفقة أسرته لقضاء إجازة قصيرة قبل الانضمام إلى معسكر ليفربول الإنجليزي، تبرع بإنشاء وحدة إسعاف بمسقط رأسه قرية نجريح، وذلك بعد موافقة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.