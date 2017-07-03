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150 دولارًا غرامة تأخر الطلبة نصف ساعة في مدارس بريطانيا
طلبة بمدرسة بريطانية

150 دولارًا غرامة تأخر الطلبة نصف ساعة في مدارس بريطانيا

2017-07-03 13:42:46
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قررت مجموعة من المدارس البريطانية فرض غرامات صارمة على أولياء الأمور، في حالة تأخر أبنائهم عن الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد.

جاء القرار بالتزامن مع إعلان المجالس التعليمية في مقاطعات إيسكس وهامشاير وويست ميدلاندز، فرض عقوبات مادية صارمة، قد تزيد على مبلغ 70 دولارًا، على أهالي الطلاب المتأخرين.

ووفقًا لصحيفة “إندبندنت”، فقد تتضاعف الغرامة إلى 150 دولارًا إذا لم يتم دفعها في غضون 3 أسابيع كحد أقصى.
كما أعلن مجلس مقاطعة وارويكشاير، أن الطلاب سيعتبرون متأخرين، إذا ما تخلفوا عن الحضور بعد مرور 30 دقيقة من بدء الدوام الرسمي.

وانتقدت مسئولة سابقة في مجلس التدريس البريطاني، القرار، ووصفته بأنه “غير مدرك لما يحدث في المدارس”.
وأضافت: “هناك العديد من أولياء الأمور الذين يحاولون الموازنة بين العمل وتوصيل الأطفال الآخرين، إضافة لزحام الطرق صباحًا”.

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