مقتل "جزار داعش" أبو عبدالله كوسوفو2017-07-03 13:42:34
أعلنت وسائل إعلام، مقتل القيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، قسور لافدريم المهاجري، في عملية مشتركة لقوات النمر السورية وسلاح الجو الروسي.
كان المهاجري، والمعروف أيضًا بأبي عبد الله كوسوفو، الملقب بالجزار، ظهر في أشرطة دعائية للتنظيم الإرهابي 2014، يقوم بقطع رأس مسيحيين وشيعة وعلويين.
وقد عاد المهاجري إلى سورية، في مايو الماضي، بعد رحلة لمدة 4 أشهر إلى ألبانيا وكوسوفو، بحسب موقع “برون نيوز”.
وأشار الموقع إلى أن أبي عبدالله كوسوفو قُتل و6 من حراسه الشخصيين خلال العملية السورية الروسية في منطقة إدلب.
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