 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 01:58 مساءً
روابط سريعة
مقتل "جزار داعش" أبو عبدالله كوسوفو
القيادى بداعش أبو عبدالله كوسوفو

مقتل "جزار داعش" أبو عبدالله كوسوفو

2017-07-03 13:42:34
وكالات

أعلنت وسائل إعلام، مقتل القيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، قسور لافدريم المهاجري، في عملية مشتركة لقوات النمر السورية وسلاح الجو الروسي.

كان المهاجري، والمعروف أيضًا بأبي عبد الله كوسوفو، الملقب بالجزار، ظهر في أشرطة دعائية للتنظيم الإرهابي 2014، يقوم بقطع رأس مسيحيين وشيعة وعلويين.

وقد عاد المهاجري إلى سورية، في مايو الماضي، بعد رحلة لمدة 4 أشهر إلى ألبانيا وكوسوفو، بحسب موقع “برون نيوز”.

وأشار الموقع إلى أن أبي عبدالله كوسوفو قُتل و6 من حراسه الشخصيين خلال العملية السورية الروسية في منطقة إدلب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3