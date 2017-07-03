بوتين يخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال قمة العشرين

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” ديمتري بيسكوف اليوم ” الاثنين ” أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعتزم عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين فى مدينة هامبورج الألمانية.

وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء “تاس” الروسية - “من المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من الاتصالات الثنائية”.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية الرد على سؤال عما إذا كانت موسكو وواشنطن حددتا الإطار الزمنى وقررتا القضايا التي ستطرح في اجتماع بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة.

وقال بيسكوف إنه سيتم اعلان هذه التفاصيل بمجرد تحديد برنامج رحلة بوتين إلى هامبورج والموافقة عليه يومى 7 و 8 يوليو الحالي.

وفى وقت سابق ، قال مساعد الكرملين يوري اوشاكوف في تصريح لـ “تاس” إنه من المتوقع أن يلتقى بوتين فى هامبورج مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى - إن ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.