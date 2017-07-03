قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، إن قطر فشلت في تغيير وجهة نظر العالم بالنسبة لدعمها الإرهاب، وأنها غير راعية له، مشيرا إلى أنه تم تقديم مستندات من الدول المقاطعة لها لدول العالم كلها بالعمليات الإرهابية المتورطة فيها قطر بكل دول العالم.

وأضاف “الجار الله” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، أن قطر تتظاهر للجميع أنها ليست متضررة من العزلة العربية، موضحا أن الكويت جزء من كيان مجلس التعاون الخليجي ولا تريد أن تنهى هذا المجلس وهو سبب سعيها لإنهاء الخلاف مع قطر.

وأشار إلى أن الدول المقاطعة لقطر أمهلت الدوحة 48 ساعة إضافية، لترد على مطالبها، وبعدها سيبدأ الهجوم الاقتصادي عليها، لتعزل اقتصاديا وتصبح دولة مارقة مثل إيران.