أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن صبر بلاده أوشك على النفاد في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين :”إن صبر الجانب الروسي بدأ ينفد بشأن العقوبات المفروضة على ممتلكات روسيا الدبلوماسية في الولايات المتحدة ” ، مشيرا إلى أن التفاصيل حول هذا الموضوع لدى وزارة الخارجية الروسية

وأضاف :”نحن تحدثنا في وقت سابق عن مبدأ التعامل بالمثل في مثل هذه الحالات”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اليوم اجتماعا عاجلا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي ، دون الكشف عن تفاصيل الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع .

وقال بيسكوف بهذا الشأن: “إن الرئيس بوتين يعمل حاليا في موسكو، ولديه اجتماعات عادية، كما أنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي “.