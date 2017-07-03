فى الوقت الذى تواصل بلدية الاحتلال الإسرائيلى بالقدس بإصدار إخطارات الهدم بحق المنازل الفلسطينية بذريعة البناء دون ترخيص، قامت بمصادرة أجزاء من مقبرة اليوسفية الإسلامية.

وشرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى، تحرسها القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بوضع أسلاك شائكة حول أجزاء من مقبرة اليوسفية الاسلامية التاريخية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقى. . وأكد شهود عيان إحضار البلدية لآليات ثقيلة إلى المقبرة مُخصّصة للحفر.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى منعت المواطنين المقدسيين، خاصة سكان بلدة سلوان المجاورة، من دفن موتاهم فى أجزاء من هذه المقبرة بحجة أنها مصادرة لصالح اقامة “حديقة وطنية”، علماً أن اليوسفية من أقدم المقابر الاسلامية فى القدس المحتلة، دُفن فيها عدد من الصحابة منهم: “شداد بن الأوس” و”عُبادة بن الصامت”، والعشرات من علماء ووجهاء المدينة المقدسة.

يأتى ذلك فيما جدد المستوطنون اليهود، ومجموعات من “طلاب لأجل الهيكل” بلباسهم التلمودى التقليدى، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وتنفذ هذه العصابات جولات استفزازية ومشبوهة فى المسجد المبارك وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة المسجد الذين ينتشرون فى كل أنحاء المسجد.