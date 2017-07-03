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مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح
المهرجان-القومي-للمسرح

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح

2017-07-03 13:24:26
وكالات - أ ش أ

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان التفاصيل الكاملة للمهرجان القومي للمسرح في دورته العاشرة “دورة الدكتورة نهاد صليحة”.

وقال الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان إن المؤتمر سيشهد الإعلان عن الفعاليات الجديدة التي تتضمنها هذه الدورة للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، كما يتضمن الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم.

وأضاف أن الدورة ستشهد خطوات واسعة في اتجاه تطوير شكل ومضمون المهرجان، كما يليق بفاعلية بهذا الحجم وهذه الأهمية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار الذي أشار إلى أن الترتيبات تجري بشكل سلس، لخروج هذه الدورة في أفضل صورة، بتعاون كافة الأجهزة المعنية، وبدعم كامل من أجيال المسرحيين المختلفة، الذين يعتبرون المهرجان القومي هو عيد كل المسرحيين.

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