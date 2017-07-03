أعلنت ادارة الدورة الثانية من مهرجان لبنان المسرحي الدولي عن فتح باب إستقبال العروض للفرق المحلية والعربية والأجنبية حتى 30 يوليو ، ويقام المهرجان خلال الفترة من 19 الى 24 أغسطس تحت رعاية جمعية “تيرو” للفنون.

وتتنافس العروض في المسابقة الرسمية للمهرجان على جائزة أفضل ممثل وممثلة وجائزة أفضل إخراج وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل عمل متكامل.

وشدد مؤسس المسرح الفنان قاسم اسطنبولي على أهمية إقامة المهرجان في مناطق مختلفة مع وجود ورش تدريبية وندوات ومناقشات مما يساهم في بناء جمهور ويؤسس لثقافة مسرحية في جميع المناطق تحقيقاً للإنماء الثقافي المتوازي في وجه المركزية والتهميش الثقافي الذي تعانيه بعض المناطق اللبنانية .

ويواصل مسرح إسطنبولي العمل في اعادة ترميم وتأهيل “سينما ريفولي” في مدينة صور بعد 29 عاماً على اقفالها في العام 1988 نتيجة تراجع الحركة السينمائية في لبنان.

فبعد إعادة فريقه إفتتاح “سينما الحمرا” بعد 30 عاماً وتأسيسه وإطلاقه لمهرجان صور المسرحي والسينمائي والموسيقي لدورات متتالية بمشاركة فنانين لبنانيين وعرب وأجانب، عاد الفريق العام الماضي وإفتتح “سينما ستارز” في مدينة النبطية بعد 27 عاماً وأطلق فيها مهرجان لبنان المسرحي والسينمائي الدولي، فضلاً عن تأسيسه “محترف تيرو للفنون” للتدريب المجاني على المسرح والسينما والتصوير والرسم في القرى والبلدات ليشكل بذلك ظاهرة ثقافية وحالة فنية فريدة من حيث إيجاد منصات ثقافية جديدة وإقامة المهرجانات والعروض وأسابيع الأفلام والكرنفالات.