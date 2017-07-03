مؤسس المخابرات القطرية يفجر مفاجئة.. ويؤكد: قطر مجرد إسم على ورق2017-07-03 13:11:10
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إنه في الحقيقة لا توجد دولة تسمى قطر، مؤكدا أنه مجرد اسم على ورق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع عبر فضائية “المحور”، اليوم الإثنين، أنه في حقيقة الأمر هناك أسرة حاكمة والاستعمار هو الذي نصبها على الحكم، وهي عبارة عن مساحة أرض محدودة وشعب محدود، وقاعدة عسكرية أمريكية ضخمة.
وأشار منصور، إلى أن أضخم قاعدة عسكرية أمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية موجودة فيما يسمى “دولة قطر”.
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