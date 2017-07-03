أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بمجال الاستثمار الصناعي والوفاء بمتطلبات المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتنمية المحلية.

وقال سمير إن المشروع يساعد الهيئة على الاضطلاع بعملها وتقديم خدمة أفضل للمستثمر بما يتلافي المشكلات الحالية، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلي توفير بيئة محفزة للاستثمار.