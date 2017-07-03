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الكرملين: لسنا مستعدين حاليا للإعلان عن تفاصيل لقاء بوتين وترامب
قصر الكرملين

على هامش قمة العشرين

الكرملين: لسنا مستعدين حاليا للإعلان عن تفاصيل لقاء بوتين وترامب

2017-07-03 13:04:12
أ ش أ

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف “إن برنامج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هامبورج لم يتحدد بالكامل بعد”، مشيرا إلى أن تفاصيل اللقاء المزمع عقده مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأضاف بيسكوف خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين “سنعلن عن التفاصيل في الوقت المناسب”، مؤكدا أن الرئيس الروسي سيتواجد في هامبورج الألمانية يومي 7 و8 يوليو الجاري.

وذكر بيسكوف أنه في الوقت الراهن لا يستطيع قول شيئا عن جدول زيارة فلاديمير بوتين، مكتفيا بالإشارة إلى أن الرئيس الروسي سيعقد في هامبورج على هامش قمة العشرين سلسلة من الاتصالات الثنائية.

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