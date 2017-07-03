اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين على القيام بدور قيادي مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في تكثيف الضغط على كوريا الشمالية في قمة مجموعة العشرين المرتقبة.

ونقلت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء عن كويشى هاجيودا، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قوله إن آبي وترامب أكدا خلال محادثات جرت بينهما عبر الهاتف أنهما سيعقدان اجتماعا ثلاثيا مع مون على هامش قمة مجموعة الـ 20 المقرر أن تبدأ الجمعة المقبلة في ألمانيا لبحث كيفية تعاون الدول الثلاث لمعالجة تهديد بيونج يانج.

ودعا مون إلى إجراء حوار مع بيونج يانج التي تواصل تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية، متحدية بذلك العقوبات الدولية، فيما يدعو آبي إلى زيادة الضغط على الشمال بدلا من إقامة حوار مباشر.

وكان ترامب ومون قد اتفقا في واشنطن الجمعة الماضية على العمل مع اليابان وممارسة “أقصى قدر من الضغط” على كوريا الشمالية، مع ترك الباب مفتوحا للحوار “في ظل الظروف المناسبة”.

وأضاف هاجيودا أن آبي أثنى على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت الأسبوع الماضي على بنك صيني وأفراد متهمين بغسل الأموال لصالح كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد ترامب محادثات ثنائية مع الرئيس الصينى شى جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال هاجيودا إن مكالمة آبي وترامب اليوم جاءت بمبادرة من الجانب الأمريكي استعدادا لقمة مجموعة الـ 20.