يبدأ الرئيس الصبني ،شي جين بينج، اليوم الإثنين زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق يومين، يبحث خلالها مع كبار المسئولين الروس أهم القضايا الإقليمية والدولية والتعاون بين البلدين .

وذكر المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية،دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري لقاء غير رسمي مساء اليوم مع نظيره الصيني في الكرملين .

وسيجري الرئيس الصيني خلال زيارته إلى روسيا مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ، وسيجتمع مع ممثلي اللجنة الروسية للصداقة والسلام والتنمية وجمعية الصداقة الروسية الصينية ،وسيشارك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي وسيحضر مراسم توقيع الاتفاقيات.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني - خلال الزيارة - عشرات العقود بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، كما سيتم التوقع على بيانين، يتضمن أولهما خطة لتطوير العلاقات بين البلدين والتعاون بينهما في مختلف المجالات، في حين سيحدد البيان الثاني مواقف البلدين بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ذلك ، سيقر الجانبان خطة للفترة (2017-2020) لتنفيذ اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين .