أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” اجتماع التشاور السنوي في العاصمة سول هذا الأسبوع، لبحث التعاون الوثيق في جهود مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الخارجية أنه في أول اجتماع بين كوريا الجنوبية والناتو منذ بدء الإدارة الجديدة في سول في مايو، سيبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون حول مجموعة من القضايا بما فيها مكافحة الإرهاب والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وكذلك مكافحة الإرهاب في الفضاء الالكتروني.

وأضافت الوزارة أنه من بين جدول الأعمال أيضا تعزيز التعاون العسكري من خلال دفع العمل المشترك بين قوات الجانبين.

وقالت الوزارة إن “الناتو هو شريكنا العالمي الذي نتشارك معه القيم الرئيسية مثل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وستعمل الحكومة على تكثيف الجهود المشتركة مع الناتو للاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة”.

ويمثل كوريا الجنوبية في الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء، لي جانج كون المدير العام لمكتب المنظمات الدولية فيما يمثل الناتو اليخاندرو الفارجونزاليز الأمين العام المساعد للشئون السياسية والأمنية.

يذكر أن سول انضمت إلى الناتو كشريك عالمي عام 2006، وعقدت سنويا اجتماعا تشاوريا للسياسات معه منذ عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ثماني دول غير أطلسية هي “شركاء الناتو في جميع أنحاء العالم” بما في ذلك اليابان وأستراليا ونيوزيلندا والعراق.