نبيلة مكرم: الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية2017-07-03 12:50:10
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية والمصريين في الخارج، بل العكس الدولة تتعبرها إضافة جيدة لمصر، فهم خط الدفاع والأمن القومى المصري، ولايبخلون أبدا بخبرتهم على مصر.
وأوضحت أن الدولة ضد الهجرة غير الشرعية، ولهذا هناك برامج وتدريبات تنظمها وزارة الهجرة مع منظمات المجتمع المدني لتعليم الشباب حرفة وتشجعيهم على السفر بشكل شرعي ، ورسالة المؤتمر أن مصر تفتح أبوابها لأبنائها في الخارج، للاستفادة من خبراتهم، وأضافت ” رسالتى للشباب حب الوطن والولاء له، فمصر دائما في حاجة لأولادها وتشكر جيرانها”.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير لمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة بجلسة في التاسعة صباحا حول ” المرأة: الهجرة والمواطنة والتمكين” و يتحدث في الجلسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، ومايا مرسي رئيسة القومي للمرأة ، ويشارك في الجلسة 7 من النابهات المصريات في الخارج وهن: الدكتورة منى صالح أستاذ الصيدلة بجامعتي ميونخ وفيينا، ورائدة استخدام النانو وتقنية التحرير الجيني في علاج أمراض الأسماك الوبائية، والدكتورة داليا الشافعي أستاذة القيادة والتغيير ومدربة حياة معتمدة التى تم انتخابها سيناتور فى ماكجايل في عام 2009، ومارى زكي خلة رئيسة المنتدى المصري بجوهانسبرج ومحامي المصريين والعرب.
كما تشارك في الجلسة مروة عيد كابتن مصر وهداف فرنسا في كرة اليد وأول محترفة مصرية في فرنسا، ومنال سرى رئيس جمعية النساء العربيات في روما وعضو أمانة المفوضية الأوربية للإعلام العربي، وعضو الرابطة الدولية للتوعية والوقاية من أمراض النساء، ونانسى البسيوني مؤسس والمدير الإدارى لشركة الخدمات الدولية للأعمال والاستثمارات التي تركت أمريكا لتأسسها في مصر، بهدف الترويج لمصر بطرق مختلفة مثل الترويج للسياحة والاستثمارات والتنمية الاجتماعية وتطوير التعليم، وهدى حليم رئيس صيادلة مستشفى ليك فورست والشريكة فى مؤسسة للحفاظ على التراث والمبانى الأثرية فى أمريكا، وتدير الجلسة دينا زهرة.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية في الثانية عشرة ظهرا حول محور ( الاقتصاد: تحديات وحلول) بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
بينما الجلسة الثالثة والأخيرة، تتناول محور ( الثقافة والفن: عناصر خلق الوعي )، ويحضرها الكاتب الصحفي حلمى النمنم وزير الثقافة.
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