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تأجيل محاكمة المحامي خالد علي بتهمة خدش الحياء العام إلى 24 يوليو الجاري
خالد علي

تأجيل محاكمة المحامي خالد علي بتهمة خدش الحياء العام إلى 24 يوليو الجاري

2017-07-03 12:48:10
أ ش أ

قررت محكمة جنح الدقي في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد ، تأجيل محاكمة المحامي خالد علي ، إلى جلسة 24 يوليو الجاري ، في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وجاء قرار التأجيل لفض أحراز الدعوى ومشاهدتها ، وحتى يتسنى للدفاع تقديم مجموعة من المقاطع المصورة للواقعة موضوع الاتهام باسطوانة مدمجة وذلك لدحض التهمة ، ومشاهدة المحكمة لها جنبا إلى جنب الاسطوانة المدمجة (الحرز المقدم بالدعوى) والمتضمنة أحد المقاطع المصورة والتي أحيل على أساسها خالد علي للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح ، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين ، والذي أورد به أن “علي” استخدم “إشارة بذيئة” بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير.. مشيرا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد علي يمثل خدشا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.

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