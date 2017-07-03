تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور للجملة،اليوم الاثنين، حيث سجلت الطماطم 3.7 جنيه للكيلو جرام والبطاطس 2.5 جنيه والكوسة 4 جنيهات، بينما سجل الفلفل الألوان 6 جنيهات والبامية 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الفاصوليا 6 جنيهات، والبصل بـ2.75 جنيه، والخيار البلدي بـ2.5 جنيه، والملوخية 2.25 جنيهات، وورق العنب 9 جنيهات، وسجل القلقاس 11 جنيها والبنجر 4 جنيهات والبطاطا 4 جنيهات.

وسجل الباذنجان الرومي 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والفلفل البلدي بــ4 جنيهات، والثوم 22 جنيهًا، وبلغ سعر خس “كابوتشي” 3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل التفاح البلدى 3 جنيهات للكيلو ، الكانتلوب 5 جنيهات، والجريب فروت 5 جنيهات، والجوافة 15 جنيهًا، والليمون البلدي 20 جنيهًا، والعنب البناتي الأصفر بـ6 جنيهات، وسجل العنب البناتي الأحمر 5.5 جنيهات.

وسجل سعر البرقوق السكري 14 جنيهًا للكيلو جرام، والبرتقال الصيفي 6 جنيهات.

وبلغ سعر التفاح الأمريكي 17 جنيهًا، والتفاح جولدن 16 جنيهًا، والمانجو البلدى 11 جنيهًا.