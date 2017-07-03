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وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة
رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الامريكي روجر ويكر

وفد الكونجرس الأمريكي يغادر القاهرة

2017-07-03 12:05:53
أ ش أ

غادر وفد الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهورى روجر ويكر رئيس لجنة الأمن والتعاون فى أوروبا ، القاهرة اليوم “الاثنين”، بعد زيارة لمصر استقبلهم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وكان السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قد صرح أن أعضاء الوفد الأمريكى أكدوا خلال اللقاء مع الرئيس السيسى على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية ، ودعمهم لكافة الجهود الرامية لتنميتها وتطويرها على مختلف المحاور خلال الفترة القادمة.

وتطرق اللقاء إلى الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب ، سواء على الصعيد الأمنى أو من خلال الأبعاد التنموية والثقافية والفكرية ، والمستجدات على الصعيد الإقليمى وسبل التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة ، ولاسيما فى ليبيا وسوريا ، خاصةً فى ضوء امتداد تداعياتها والتهديدات الناتجة عنها إلى أوروبا والمناطق الأخرى.

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