الأرصاد: الطقس غدا رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 28 39

الإسكندرية 26 31

مطروح 24 30

بورسعيد 26 33

دمياط 26 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 24 40

السويس 25 41

العريش 21 34

نخل 20 40

طابا 21 41

الطور 25 38

مرسى علم 28 41

الغردقة 28 42

شرم الشيخ 28 41

رفح 20 33

كاترين 21 35

سيوة 24 37

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 27 40

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 27 39

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 45

أسوان 32 46

شلاتين 29 46

حلايب 31 44

الوادى الجديد 26 46

قنا 29 44

نويبع 28 41

السلوم 23 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 38 48

المدينة 28 45

الرياض 29 46

المنامة 32 40

أبوظبى 31 43

الدوحة 32 43

الكويت 32 48

دمشق 20 42

بيروت 26 32

عمان 22 38

القدس 21 34

غزة 25 32

بغداد 33 49

مسقط 30 36

صنعاء 17 31

الخرطوم 28 39

طرابلس 21 29

تونس 20 30

الجزائر 20 27

الرباط 19 28

نواكشوط 26 35

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 35

اسطنبول 21 24

اسلام اباد 25 36

نيودلهى 27 34

جاكرتا 24 33

بكين 23 31

كوالامبور 24 32

طوكيو 24 31

أثينا 23 30

روما 16 32

باريس 12 20

مدريد 14 34

برلين 20 36

لندن 15 23

مونتريال 13 24

موسكو 11 20

نيويورك 20 31

واشنطن 21 33