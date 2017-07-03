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عشرات المواطنين الأفغان يستأنفون مسيراتهم الاحتجاجية في كابول
الشرطة الافغانية

عشرات المواطنين الأفغان يستأنفون مسيراتهم الاحتجاجية في كابول

2017-07-03 12:05:02
أ ش أ

استأنف عشرات المواطنين ‏مسيراتهم الاحتجاجية في قلب العاصمة الأفغانية “كابول” ‏عقب ما يقرب من شهر على تحول الاحتجاجات إلى اعمال ‏عنف، مما خلف العديد من الجرحى أو القتلى بين المواطنين .‏

وذكرت وكالة أنباء”خامة برس” الأفغانية اليوم الأثنين،أن ‏المشاركين في المسيرات بدأوا تحركاتهم من منطقة لاب-اي ‏جار في دينة كابول، مطالبين بإستقالة قادة الحكومة.‏

وقد انطلقت مسيرات اليوم وسط مخاوف أمنية راهنة في ‏ضوء اصدار قيادة الحامية العسكرية في مدينة كابول بيانا ‏أمنيا بالليلة الماضية من أجل تنظيم المسيرات بموجب القوانين ‏المعمول بها في البلاد.‏

وأضاف البيان:” أن الاحتجاجات السلمية، والتجمعات ‏والمسيرات من حقوق المواطنين ولكن انتهاكات مدونات ‏قواعد السلوك خلال احتجاجات الشهر الماضي تسببت في ‏ازهاق الارواح وتدمير الممتلكات العامة”.

وقد تجمع المحتجون بالقرب من منطقة وزير ‏محمد أكبر خان للاحتجاج ضد هجوم 31 مايو الذي استهدف ‏محيط السفارة الألمانية وأودى بحياة 150 شخصا.‏

وتحولت احتجاجات الشهر الماضي إلى أعمال عنف عقب ‏محاولة عدة أشخاص التوجه إلى الحي الدبلوماسي وإلى ‏القصر الرئاسي، مما أشعل الاشتباكات مع رجال الشرطة ونتج ‏عنه مقتل بعض المتظاهرين.‏

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