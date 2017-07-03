غادر الرئيس الأفغاني محمد أشرف ‏عبد الغني بلاده اليوم الاثنين متوجها إلى تركمانستان على رأس وفد ‏رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، لبحث سبل التعاون ‏بين كابول وعشق آباد.‏

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وذكر المكتب الرئاسي في كابول، في بيان بثته وكالة ‏أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم، أن الرئيس عبد الغني سيلتقي مع نظيره التركماني خلال زيارته إلى عشق آباد التي سوف ‏تستغرق يوما واحدا، كما سيعقد محادثات

بشأن سبل تعزيز ‏التعاون الثنائي بين البلدين.‏

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ومن المنتظر أن يوقع المسئولون الأفغان والتركمان بعض الاتفاقيات الثنائية أثناء حضور الزعيمين.‏