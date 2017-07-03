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النيابة الفرنسية تحقق مع شاب كان يخطط لمهاجمة ماكرون
ماكرون يلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية فى باريس

خلال احتفالات 14 يوليو

النيابة الفرنسية تحقق مع شاب كان يخطط لمهاجمة ماكرون

2017-07-03 11:50:59
أ ش أ

اعتقلت الشرطة الفرنسية شابا، ينتمي لفكر اليمين المتطرف، كان يخطط لمهاجمة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال احتفالات فرنسا بالعيد القومي في 14 يوليو في جادة الشانزليزيه بباريس، حسبما ذكر مصدر قضائي فرنسي.

وذكر المصدر القضائي اليوم أن الادعاء وجه لهذا الشاب، البالغ من العمر (23 سنة) ويعيش في بلدة (أرجنتوي) شمالي فرنسا، تهمة التحضير لعمل إرهابي.

وأكد المصدر أن أجهزة الأمن رصدت حوارا لهذا الشاب على شبكة الانترنت أبدى خلاله رغبته في شراء سلاح من طراز كلاشنيكوف.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الشاب قاوم الشرطة لدى اعتقاله الأربعاء الماضي وهددها بسكين وتم العثور على أسلحة بيضاء في سيارته..مضيفة إنه يصف نفسه بأنه ينتمي للتيار القومي وكان يسعى أيضا لمهاجمة بعض الأقليات، وسبق إدانته في العام 2016 لتمجيده الإرهاب.

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