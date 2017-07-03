تباينت أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة، اليوم “الاثنين”، حيث تراوح سعر البلطي بين 22 و25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو الكابوريا نحو 50 جنيها، وتراوح سعر المكرونة البلدى بين 40 و70 جنيهًا، والجمبرى بين 70 و160 جنيهًا.

واستقر البورى ليتراوح بين 25 و43 جنيها للكيلو، وسجل سعر سمك البربون المجمد ليتراوح بين 23 و27 جنيهًا، بينما استقر متوسط سعر قشــر البياض نحو 25 و35 جنيهًا، وتراوح سعر فيليه البلطي بين 22 و58 جنيهًا.

وسجل البياض البلدي 26 جنيهًا، والقراميط 15 جنيهًا، كما تراوح سعر السبيط “كاليماري” بين 60 و90 جنيها، وسعر السردين بين 15 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الماكريل 30 جنيها.