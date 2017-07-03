انقطع البث الفضائى عن مجموعة قنوات الحياة، نظرا لعدم سداد إدارة القناة المديونيات المتراكمة عليها منذ شهر أبريل الماضى.

وأصدرت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى بياناً بوقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات الحياة، بما فيها كهرباء البث المباشر، اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين الثالث من يوليو 2017 كإجراء أولى، تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائياً، لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.