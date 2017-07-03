انتهت البورصة المصرية من إعداد الإصدار الثاني من دليل اجراءات وقواعد التداول ليشمل التعديلات والتغيرات التى شهدتها منظومة التداول فى السنوات الأخيرة.

وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران فى تصريحات اليوم /الاثنين/إن ادارته لا تألوا جهدا في تحسين مستويات الحماية لحقوق كافة اطراف السوق لاسيما وأن التغير والتطور سمة أصيلة لحركة أسواق المال.

وأضاف أن الرغبة في مواكبة هذا التطور هو ما دعا ادارة البورصة للعمل على تجميع وتحديث كافة القواعد والإجراءات الخاصة بعملية التداول بشكل يساعد على رفع مستوى الوعي بين كافة أطراف السوق، ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم، لافتا إلى الحرص في إخراج الإصدار الجديد من الدليل في لغة مبسطة، تسهيلا على المتعاملين والمستثمرين ،وكذلك الشركات المقيدة والأعضاء في فهم تركيبة البنية التنظيمية والتشريعية المنظمة للسوق المصري.

وأشار عمران إلى أن الإصدارالجديد يضم من الدليل أربعة عشر بابا تطرقت للجوانب المتعلقة بتكويد المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة ، بالإضافة إلى ضوابط العمليات الخاصة، والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثيرعلى سعر السهم السوقى، كما يستعرض الدليل آليات التعامل على كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى قواعد أسهم الخزينة والطروحات، وأخيراً يختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة.