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الدفاع الصينية: أمريكا أضرت بالاستقرار في بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي‎

الدفاع الصينية: أمريكا أضرت بالاستقرار في بحر الصين الجنوبي

2017-07-03 11:33:30
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قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ألحقت ضررا جسيما بالسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي عندما أبحرت سفينة حربية تابعة لها على مقربة من جزيرة متنازع عليها في مياه تقول الصين إنها تخضع لسيادتها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تعارض بقوة دخول أي سفن حربية أمريكية إلى مناطق صينية.

وأضافت الوزارة أن تحركات البحرية الأمريكية تضر على نحو خطير “بالأجواء السياسية” المحيطة بتطور العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن المدمرة الأمريكية (ستيثم) المزودة بصواريخ موجهة أبحرت في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة تريتون وهي جزء من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.

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