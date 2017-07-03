قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية “لن تبقيا بمنأى عن الأضرار إذا استمرتا بسياسة الإضرار بالآخرين”، حسب زعمه.

ودعا روحاني السعودية وأمريكا، إلى اتباع سياسة “رابح رابح” في المنطقة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة أن تؤمن مصالحها من خلال الإضرار بمصالح الدول الأخرى، حسب قوله.

وقال، خلال مؤتمر دولي لمواجهة العواصف الرملية: “لن تنجح أي سياسة في المنطقة والشرق الأوسط سوى سياسة “رابح رابح”، وفي حال اعتقدت دولة أن بإمكانها تأمين مصالحها من خلال الإضرار بمصالح الآخرين، فهي مخطئة حتى ولو كانت تلك الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية”.

