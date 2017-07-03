أفادت السلطات الروسية باتساع مساحة حرائق الغابات التي اندلعت في جمهورية بورياتيا في شرق روسيا من 7 إلى 10 آلاف هكتار.

وأوضحت السلطات وفقا لقناة “روسيا اليوم” الاثنين- أن فرق الإطفاء تقوم في الوقت الحالي بإخماد 34 موقعا لحرائق الغابات التي أتت على نحو 10 آلاف هكتار في مناطق متفرقة من بورياتيا.

وأضافت السلطات أن 200 مركبة، وحوالي ألف شخص يشاركون في إطفاء الحرائق في المنطقة.

يذكر أن السلطات الروسية كانت قد أعلنت، في 27 يونيو، حالة الطوارئ في إقليم زابايكاليه المجاور، ودعت السكان إلى تجنب دخول الغابات.