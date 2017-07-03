أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد على مخيم للنازحين بمحافظة الأنبار العراقية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر بيان صادر اليوم الاثنين عن وزارة الخارجية أن مصر أعربت عن خالص التعازي للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد البيان على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع العراق في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والتصدي لمن يقدمون الدعم لجماعات الإرهاب ويساعدون على نشر أفكار التطرف.